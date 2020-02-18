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В Киеве девочки-подростки избили бездомного: видео с места ЧП (18+)

18 февраля, 08:29

По словам женщины-свидетельницы, школьницы повалили мужчину и били его по голове

/ Фото: Информатор

В Киеве девочки-подростки, гуляя со сверстниками, избили бездомного на улице Закревского на Троещине. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

По предварительной информации, подростки попросили бездомного мужчину купить им алкоголь и он купил им банку пива. После этого школьницы обвинили мужчину в том, что он не отдал им всю сдачу и начали избивать.

"Началось все с того, что "детки" попросили его купить им алкоголь. Когда тот сделал то, что его просили, "детки" начали избивать его – повалили на землю и били ногами по голове. Повезло, что вмешался случайный прохожий, который вызвал полицию и скорую. Когда приехали полицейские – группа подростков начала впадать в истерику. Самый младший (по имени Захар) упал в обморок и пока его осматривали медики и полицейские – остальные скрылись", - говорится в сообщении паблика.

Ранее на столичной Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления.

Также в Харьковской области подростки поиздевались над беспомощным мужчиной.

Также сообщалось, что в столице возле "Арена Сити" толпа подростков жестоко избила лежащего мужчину.

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Киев избиение драка подростки Троещина насилие Закревского нападения

Источник: Сегодня

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