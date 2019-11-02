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В Киеве девушка бросила в съемной квартире песика и 40 котов

2 ноября, 06:50

Женщина ушла из квартиры, оставив животных голодными и неухоженными

В Киеве женщина бросила в арендованной квартире 40 котов и песика – животным пришлось сидеть без еды и воды.

Куда подевалась владелица – неизвестно. Предполагают, что она разводила животных, ведь среди них оказалось немало породистых.

Спасенным котам и собаке волонтеры подыскивают новых хозяев.

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Напомним, в Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше.

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Кроме этого, мы писали, что в Днепропетровской области волонтеры спасли от голодной смерти три десятка коз – животных выкупили у хозяина, который закрыл их в сарае, чтобы они не ели соседских овощей. Коз привезли в приют села Малозахарино, они были худыми и крайне голодными.

А во Львове одинокую пенсионерку нашли мертвой в ее квартире через пять дней после смерти. Первое, что увидели полицейские, выбив дверь в помещение, – это десятки мяукающих голодных кошек. Две из них были уже мертвы.

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Киев животные коты

Источник: Сегодня

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