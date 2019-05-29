В Киеве девушка на мотоцикле въехала в легковушку

Пострадавшую госпитализировали

В Киеве в ночь на среду, 29 мая, произошло очередное ДТП при участии мотоцикла. В частности, на перекрестке Набережно-Рыбальской и Электриков девушка за рулем мотоцикла Honda врезалась в Hyundai Elantra на иностранных номерах.

Так, девушка ехала в компании байкеров, но на повороте на улицу Электриков врезалась в легковушку. В результате девушку госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку. У пострадавших – множественные переломы, они уже неделю находятся в больнице. В тот день Евгений вел свою четырехлетнюю дочь в детский сад, но спустя час они с многочисленными переломами рук и ног оказались на больничных койках.

Отметим, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

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