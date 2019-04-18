В Киеве девушка оставила прохожего без кошелька с тысячами долларов

Злоумышленницей оказалась 22-летняя уроженка Закарпатья без постоянного места жительства

Фото: Pixabay

На столичном Печерске задержали молодую женщину за кражу кошелька с валютой, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"ЧП произошло на улице Бассейной. В Печерское управление полиции обратился 57-летний местный житель и сообщил о том, что в подземном переходе возле торгового центра из его сумки исчез кошелек, в котором было почти семь тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранители просмотрели записи уличных камер видеонаблюдения, которые зафиксировали факт кражи. Личность злоумышленницы тоже установили, ею оказалась 22-летняя уроженка Закарпатья без постоянного места жительства.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее она неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.

Преступница созналась в совершении кражи. Сейчас полицейские проверяют причастность фигурантки к совершению других преступлений на территории столицы.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках задержали трех иностранцев по подозрению в краже из автомобиля.

Также мы писали, что столичные правоохранители разоблачили в Киеве группу мошенников-экстрасенсов.

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