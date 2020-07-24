В Киеве девушка упала в канализационную шахту: копы показали видео спасения

В Киеве на улице Выговского 19-летняя девушка упала в канализационную шахту и не смогла самостоятельно из нее выбраться. В итоге девушку спасали копы.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

"Ночью патрульные получили вызов на улицу Выговского. Заявитель сообщил, что в канализационном люке находится человек и просит о помощи. Патрульные, прибывшие на место, обнаружили в шахте 19-летнюю девушку. Она рассказала, что упала и ударилась, самостоятельно выбраться на поверхность не может. Один из патрульных спустился к женщине и осмотрел ее травмы. Благодаря стараниям инспекторов и прохожих женщину вытащили на поверхность. Стражи порядка вызвали ей бригаду скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

После тщательного осмотра медики отпустили девушку домой.

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Ранее в Киеве патрульные полицейские вытащили из Днепра женщину, упавшую в реку, и мужчину, который пытался ее спасти, но не мог вылезти на берег.

Также копы спасли мужчину, упавшего в водоем на улице Академика Лебедева.

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