В Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП

Прибывшим копам женщина рассказала, что первый раз села за руль

В Киеве девушка за рулем машины на "евробляхах" за полчаса устроила сразу два дорожно-транспортных происшествия: вначале женщина врезалась в бетонное ограждение, а через 20 минут – в припаркованную машину возле полицейского отдела.

Копам шофер рассказала, что первый день находится за рулем, однако стражи порядка установили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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