Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

В Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП

9 ноября, 13:49

Прибывшим копам женщина рассказала, что первый раз села за руль

В Киеве девушка за рулем машины на "евробляхах" за полчаса устроила сразу два дорожно-транспортных происшествия: вначале женщина врезалась в бетонное ограждение, а через 20 минут – в припаркованную машину возле полицейского отдела.

Копам шофер рассказала, что первый день находится за рулем, однако стражи порядка установили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ДТП пьяный водитель

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причина
В Киеве закрыли центральные станции метро: названа причинаПроисшествия
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видео
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видеоПроисшествия
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видео
В Киеве копы накрыли бордель в массажном салоне: появилось видеоПроисшествия
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварии
Смертельное ДТП на Окружной в Киеве: появилось видео момента аварииПроисшествия
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробности
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробностиПроисшествия
В центре Киева вспыхнул сильный пожар
В центре Киева вспыхнул сильный пожарПроисшествия

Новости партнеров

Loading...
загрузка...