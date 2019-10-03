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В Киеве девять патрульных машин гнались за BMW X5, устроившим ДТП

3 октября, 14:19

Водитель элитной BMW умчался с места ДТП на бешеной скорости

Киевская милиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

Чтобы остановить беглеца, задействовали девять патрульных автомобилей. Догнали его уже на выезде из Киева.

Предполагают, что парень сел за руль, будучи пьяным, однако проходить тест на алкоголь он отказался. Почему убегал от полиции, водитель не объяснил.

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При этом в паблике "Киев Оперативный" также опубликовано фото парня, который был за рулем дорогого авто.

/ Фото: Киев Оперативный

Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, два человека, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате погибли девять человек.

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Киев ДТП погоня

Источник: Сегодня

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