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В Киеве девятиклассник заплатит 100 тысяч гривен за избиение одноклассника

18 июля, 14:16

Также подростку назначено наказание в виде одного года условного срока

Фото: Pixabay

В Киеве девятиклассника приговорили к наказанию в виде условного срока в один год, а также выплате 100 тыс. гривен морального ущерба из-за избиения школьника. Такой приговор содержится в реестре судебных решений.

Согласно данным суда, в январе этого года днем на стадионе школы № 259 на проспекте Маяковского, 21-Г, у школьника завязался конфликт со своим одноклассником. Он нанес ему не менее 17 ударов по телу и голове. В итоге у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, обломочный вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи слева со смещением отломков, сотрясение головного мозга, подкожное кровоизлияние лобной области слева, относящееся к телесному повреждению средней степени тяжести, повлекшее длительное расстройство здоровья на срок свыше 21 дней.

Школьник полностью признал себя виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 122 УК Украины (Умышленное средней тяжести телесное повреждение). При этом он раскаялся. Таким образом, к нему применено наказания в виде одного года условно, а также выплаты 2676 грн материального ущерба и 100 тыс. гривен морального. 

Ранее сообщалось, что в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта".

Также на Закарпатье ссора подростков закончилась массовой дракой: 16-летний парень попал в больницу .

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Тег Киев, школьник, драка

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