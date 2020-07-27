В Киеве домашний насильник, издевавшийся над матерью, получил три месяца ареста

Деснянский районный суд Киева приговорил к трем месяцам ареста 35-летнего киевлянина за домашнее насилие в отношении матери.

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Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

По данным копов, женщина пожаловалась в полицию на своего сына, который нецензурно оскорбляет ее и угрожает расправой. При этом мужчина находился на соответствующем учете в правоохранительных органах и неоднократно привлекался за домашнее насилие к админответственности.

"В 2019 году он уже был осужден за нанесение неосторожного средней тяжести телесного повреждения матери. Тогда суд назначил ему наказание в виде общественных работ сроком 240 часов. Несмотря на профилактические беседы с обидчиком, его поведение в семье не изменилась и он продолжал совершать домашнее насилие", – говорится в сообщении.

В итоге следователи открыли уголовное производство и сообщили мужчине о подозрении по ст. 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Суд приговорил его к трем месяца ареста.

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Напомним, первый приговор в Киеве за домашнее насилие был вынесен в ноябре прошлого года. Тогда мужчина также получил три месяца ареста.

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