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В Киеве доставщик еды разъезжал по улицам на заднем колесе мотоцикла (видео)

9 января, 08:46

Парень устроил опасное шоу

В Киеве доставщик еды устроил шоу на дороге, проехавшись на мотоцикле на заднем колесе. Соответствующее видео появилось в паблике "Киев Оперативный".

"Интересно, что там с едой после такой доставки?)" - говорится в подписи к видео.

В комментариях люди начали шутить, что доставщик вез коктейли.

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Ранее киевлян шокировало поведение доставщика еды, который катался на лестнице троллейбуса с бортовым номером № 4345. Молодой человек с сумкой, заметив, что его снимают на видео с проезжающего рядом автомобиля, начал пританцовывать на лестнице троллейбуса, показывать неприличные жесты и даже скользил ногой по асфальту во время движения троллейбуса.

Также в Киеве оперативники задержали молодого человека, который напал на курьера и отобрал у него пиццу. ЧП произошло в Святошинском районе на улице Симиренко. Нападавшим оказался 23-летний уроженец Кировоградской области, который признался в содеянном. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины

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Киев мотоциклы доставка еды

Источник: Сегодня

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