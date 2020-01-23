В Киеве дотла сгорела маршрутка (фото, видео)

/ Фото: Информатор

В Киеве в ночь на четверг, 23 января, кроме пожара в магазине мебели, также горел пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. Как сообщает "Информатор", ЧП произошло на улице Героев Днепра, 38.

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Так, сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:45. Когда они приехали тушить пожар, пламя уже полностью охватило маршрутку. Пожар оперативно ликвидировали, однако машина практически полностью сгорела.

По словам владельца авто, он подозревает поджог, так как занимается пассажирскими перевозками, поэтому есть конкуренты.

Напомним, ранее под Киевом произошел крупный пожар на лугу, недалеко от поселка Демидов. Пламя охватило площадь в четыре гектара. В Cети пользователи опубликовали видео, на котором видно, что огонь быстро разгорается от сильного ветра, а в небо поднимаются клубы дыма. По версии очевидцев, дым понесло в сторону Киева, что стало активно обсуждаться в социальных сетях.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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