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В Киеве дотла сгорела маршрутка (фото, видео)

23 января, 09:49

Пожар оперативно ликвидировали, однако пламя успело уничтожить транспортное средство

/ Фото: Информатор

В Киеве в ночь на четверг, 23 января, кроме пожара в магазине мебели, также горел пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter. Как сообщает "Информатор", ЧП произошло на улице Героев Днепра, 38.

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Так, сообщение о пожаре поступило спасателям в 4:45. Когда они приехали тушить пожар, пламя уже полностью охватило маршрутку. Пожар оперативно ликвидировали, однако машина практически полностью сгорела.

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По словам владельца авто, он подозревает поджог, так как занимается пассажирскими перевозками, поэтому есть конкуренты.

Напомним, ранее под Киевом произошел крупный пожар на лугу, недалеко от поселка Демидов. Пламя охватило площадь в четыре гектара. В Cети пользователи опубликовали видео, на котором видно, что огонь быстро разгорается от сильного ветра, а в небо поднимаются клубы дыма. По версии очевидцев, дым понесло в сторону Киева, что стало активно обсуждаться в социальных сетях.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Киев маршрутка пожары

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