В Киеве два парня убили рыбака и продали его машину, чтобы погасить свои кредиты (видео)

Полицейские задержали двух парней, которые убили рыбака, чтобы украсть его машину, продать ее и погасить кредиты. Сначала злоумышленники ударили потерпевшего ножом, затем бросили в воду и утопили. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, перенесли тело в его же машину, вывезли на пустырь и закопали в яме, которую заранее подготовили. Задержанным грозит пожизненное заключение, рассказали в полиции Киева.

Так, в столичную полицию обратилась жительница Голосеевского района с сообщением о том, что несколько дней назад ее 44-летний муж уехал на своей машине на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен. Правоохранители сразу начали поиски. Оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы "Безопасный город", и нашли "Опель", на котором исчез мужчина.

"Мы отследили, что машина находится на территории Киевской области. Однако, когда показали жене фото их иномарки, она сказала, что за рулем находился ее муж. Тогда мы установили личность водителя и опросили его. Он сообщил, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за 1800 долларов США", – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Автомобиль изъяли, а дальше оперативники разыскали мужчину, который ее продал. В результате правоохранители вышли на след двух молодых людей, которые оказались причастными не только к продаже иномарки, но и к исчезновению владельца машины.

"Нам стало известно, что этот дуэт к преступлению готовился заранее и даже распределил роли. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака, а у него – автомобиль. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Потом перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты", – сообщил Андрей Крищенко.

Правоохранители задержали злоумышленников. Это – уроженец Луганщины, 1999 года рождения, и киевлянин, 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

"Уголовные производства расследуются по части второй статьи 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и частью третьей статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следственные готовят сообщение задержанным о подозрениях, а также материалы в суд – для избрания меры пресечения. Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества", – добавил начальник полиции Киева.

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Напомним, недавно в Житомирской области произошло резонансное преступление. В ночь на 22 мая были расстреляны семь человек, восьмому удалось сбежать от стрелка. Правоохранители заявили, что расстрелу предшествовал конфликт рыбаков. По словам жены 58-летнего подозреваемого, конфликт произошел после распития спиртного.

В прокуратуре Житомирской области рассказали, что среди погибших были участники боев на Донбассе и волонтеры. По данным силовиков, все погибшие были киевлянами.

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