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В Киеве два рыбака плавали на отколовшейся льдине по Днепру

Сегодня, 12:50

Пожилых мужчин доставали столичные спасатели

В Киеве два рыбака плавали на отколовшейся льдине по Днепру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/547/e54/5c6547e54f45b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/547/e54/5c6547e54f45b.jpg Происшествия Пожилых мужчин доставали столичные спасатели

В столице произошло серьезное происшествие. Как рассказали в ГСЧС Киева, 14 февраля в 10:18 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что посреди реки Днепр на расстоянии 50 м от берега на отколовшейся льдине находится двое рыбаков.

"На место происшествия было направлено дежурное отделение пожарного катера аварийно-спасательного отряда и спасательно-водолазное отделение. По прибытию установили, что откололась льдина и ее вместе с рыбаками унесло по течению к Северному мосту. С помощью глиссера (это быстроходное судно, легко скользящее по поверхности воды – Авт.) и спасательной лодки, спасатели доставили двух мужчин, 1947 года и 1950 года рождения, невредимыми на берег", – сообщают в ГСЧС Киева.

Здесь просят жителей не рисковать жизнью, и не выходить на тонкий лед на водоемах. Напомним, несколько дней назад спасатели помогали школьнику, который также плавал на льдине посреди Русановского канала.

Кроме того, в Киеве 7 февраля вечером со льдины на Днепре спасли рыбака. Как оказалось, 64-летний мужчина находился на расстоянии 200 м. от берега на дрейфующей льдине, неподалеку от Труханова острова. Бойцы ГСЧС с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли рыбака. Мужчину передали работникам медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января, провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области  школьник провалился под тонкий лед  на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.

 

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Тег лед, льдина, спасли, водолазы

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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