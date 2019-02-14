В Киеве два рыбака плавали на отколовшейся льдине по Днепру

Пожилых мужчин доставали столичные спасатели

В Киеве два рыбака плавали на отколовшейся льдине по Днепру Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/547/e54/5c6547e54f45b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/547/e54/5c6547e54f45b.jpg 2019-02-14T12:50:35+02:00 Происшествия Пожилых мужчин доставали столичные спасатели

В столице произошло серьезное происшествие. Как рассказали в ГСЧС Киева, 14 февраля в 10:18 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что посреди реки Днепр на расстоянии 50 м от берега на отколовшейся льдине находится двое рыбаков.

"На место происшествия было направлено дежурное отделение пожарного катера аварийно-спасательного отряда и спасательно-водолазное отделение. По прибытию установили, что откололась льдина и ее вместе с рыбаками унесло по течению к Северному мосту. С помощью глиссера (это быстроходное судно, легко скользящее по поверхности воды – Авт.) и спасательной лодки, спасатели доставили двух мужчин, 1947 года и 1950 года рождения, невредимыми на берег", – сообщают в ГСЧС Киева.

Здесь просят жителей не рисковать жизнью, и не выходить на тонкий лед на водоемах. Напомним, несколько дней назад спасатели помогали школьнику, который также плавал на льдине посреди Русановского канала.

Кроме того, в Киеве 7 февраля вечером со льдины на Днепре спасли рыбака. Как оказалось, 64-летний мужчина находился на расстоянии 200 м. от берега на дрейфующей льдине, неподалеку от Труханова острова. Бойцы ГСЧС с помощью лодки и водолазного снаряжения спасли рыбака. Мужчину передали работникам медицинской помощи.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января, провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве два рыбака плавали на отколовшейся льдине по Днепру". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.