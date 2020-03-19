В Киеве два водителя устроили ссору со стрельбой (фото)

Водитель догнал нарушителя, чтобы сделать замечание, а тот его обстрелял

В Киеве в полицию позвонила прохожая и сообщила, что двое мужчин на улице Борщаговской устроили драку сор стрельбой. За считанные минуты патрульные уже были по указанному адресу, сообщает полиция Киева.

По предварительной информации, водитель Ford нарушил ПДД . В свою очередь, водитель Renault решил догнать его и сделать замечание. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого, водитель автомобиля Ford произвел несколько выстрелов в сторону водителя Renault из травматического оружия.

Оружие и патроны к нему инспекторы обнаружили рядом с машиной нарушителя. Никаких разрешительных документов на вышеуказанный предмет гражданин предоставить не смог. Полицейские задержали гражданина и обеспечили охрану места происшествия.

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В дальнейшем при обыске в машине следователи нашли патроны к травматическому и огнестрельному оружию. Следствие продолжается.

Не так давно стрельба произошла в спортзале на улице Металлистов. Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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