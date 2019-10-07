В Киеве два вора пытались взломать платежный терминал

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве двое мужчин пытались похитить деньги из платежного терминала, сломав защитную крышку с помощью лома и отмычек. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В полицию поступило сообщение о попытке кражи денег из платежного терминала на Харьковском шоссе. На вызов немедленно прибыл наряд полиции охраны и задержал двух неизвестных, причастных к преступлению. Полицейские выяснили, что злоумышленники приехали на автомобиле и пытались украсть деньги из платежного терминала, предварительно сломав защитную крышку с помощью специального инструмента", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве Реклама

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Задержанные – киевляне, 1983 и в 1986 годов рождения, которые ранее совершали аналогичные преступления. Их задержали. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 в. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 265 тысяч гривен. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района в ночь на 29 июля трое мужчин украли из супермаркета iBox с деньгами. Позднее их задержали.

Также сообщалось, что полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

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