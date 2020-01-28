В Киеве две 11-классницы "заминировали" школы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция задержала двух 17-летних школьниц, которые "заминировали" два учебных заведения в Дарницком районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, две 11-классницы позвонили в полицию и сообщили о минировании двух школ. На проверку учебных заведений вызвали специалистов взрывотехнической службы, кинологов со служебными собаками, следственно-оперативную группу, патрульных, спасателей и врачей.

Из школ эвакуировали более 1500 учеников и сотрудников. После проверки взрывоопасных предметов в школах не нашли. На школьниц, которые "заминировали" здания, быстро вышли правоохранители. Оказалось, что они учатся в школе, которая попала под "минирование".

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"Школьницы признали свою вину, а свой поступок объяснили тем, что хотели "пошутить". Поскольку правонарушители подлежат уголовной ответственности, то решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления", – уточнили в полиции.

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку.

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