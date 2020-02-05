В Киеве две девушки избили школьницу: подробности от полиции (видео 18+)

Одна из обидчиц учится в этой же школе, что и пострадавшая, а вторая уже закончила учебу

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В полиции Киева рассказали подробности избиения девочки-подростка на столичной Борщаговке, после чего она уже боится ходить в школу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как две девушки жестоко избивают третью, нанося удары кулаками по голове.

Одна из обидчиц учится в этой же школе, а вторая уже закончила учебу.

Как рассказали нам правоохранители, избитая девочка 2004 года рождения, она учится в 10 классе. В школе она новенькая, и, видимо, девочки не нашли между собой общий язык. По словам обидчиц, якобы девочка их словесно обижала, и они решили наказать ее применив силу.

"По поводу избиения девочки к нам с заявлением, 27 января, обратилась ее мать. Сейчас ее родители уже отказались от открытия уголовного производства. Они попросили провести профилактическую беседу с девочками-обидчицами, которые избили их дочь. Поскольку девочка-обидчица несовершеннолетняя (ей еще нет 16 лет), мы не можем на нее составлять административный протокол. Протокол был составлен на ее сестру-опекуна за ненадлежащее исполнение обязанностей. С девочкой правоохранители провели профилактическую беседу, а вот со второй обидчицей пока беседу не провели, она должна прийти в полицию и на нее будет составлен административный протокол", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Святошинского района.

Там отмечают, что по словам родителей, их ребенка обижали и раньше. Конфликты между девочками постоянно нагнетались.

"В полицию по поводу буллинга никто не обращался – ни родители девочки, ни представители школы. Если родители девочки обратятся с таким заявлением относительно буллинга против их дочери, мы будем это расследовать", – рассказали нам в полиции Святошинского района.

Правоохранители добавляют, что ювенальная полиция регулярно проводит лекции в школах Святошинского района на тему буллинга.

Ранее в Киеве две учащиеся школы №211, которая находится на Оболони, жестоко избили школьницу.

Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.

Напомним, 18 декабря позапрошлого года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

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