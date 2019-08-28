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В Киеве двое дебоширов напали на копа

28 августа, 15:27

Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема

/ Фото: Pixabay

В Киеве двое молодых людей напали на полицейского, который прибыл на вызов о нарушении тишины в Деснянском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка управления Национальной полиции.

"Вчера около трех часов ночи в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение о нарушении тишины. По прибытии правоохранители установили, что во дворе на улице Шолом-Алейхема молодые люди навеселе нецензурно ругаются и ведут себя агрессивно. Попытка патрульных успокоить дебоширов завершилась тем, что двое мужчин с кулаками набросились на полицейского, и напарница патрульного применила слезоточивый газ", - говорится в сообщении.

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Второй экипаж полицейских прибыл на помощь, задержал и доставил злоумышленников в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Двух 27-летних уроженцев Сумской и Житомирской областей задержали. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Следователи вышли с ходатайством в суд об избрании правонарушителям меры пресечения – содержание под стражей. 

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Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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Киев нападение патрульные

Источник: Сегодня

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