В Киеве двое иностранцев отобрали у мужчины 600 тысяч гривен, угрожая ножом

Злоумышленники планировали свое преступление заранее и следили за потерпевшим

В Киеве оперативники задержали двух иностранцев за разбойное нападение на киевлянина в Оболонском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Киевлянин вышел из пункта обмена валют, сел в собственный автомобиль и поехал домой. С собой он имел сумку, в которой было больше 600 тысяч гривен. Когда же пострадавший припарковался во дворе, внезапно подъехала иномарка, из которой выбежали неизвестные, набросились на авто пострадавшего и разбили окна передних дверей с обеих сторон. Один из злоумышленников угрожал киевлянину ножом, а второй выхватил сумку с деньгами. Далее фигуранты спешно сели в свой автомобиль и скрылись с места преступления", – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

За несколько кварталов от места совершения разбойного нападения оперативники управления уголовного розыска и бойцы спецподразделения "Корпус оперативно-внезапного действия" полиции Киева обнаружили злоумышленников и задержали их.

"Установлено, что нападающим – 28 и 34 года, они являются гражданами другого государства. Ранее задержанные уже были судимы за аналогичные преступления. Известно, что за потерпевшим они следили и планировали свое преступление заранее. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли у них вещественные доказательства: средства, которыми те разбили стекло, ножи, поддельные номерные знаки и присвоенную сумку с деньгами и документами пострадавшего", – уточнили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Также полицейские проверяют их причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейские задержали мужчину по подозрению в ограблении лотереи, который после задержания продолжал проявлять агрессию и ударил себя ножом в шею.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве двое иностранцев отобрали у мужчины 600 тысяч гривен, угрожая ножом". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"