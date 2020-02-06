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В Киеве двое мужчин на кроссовере устроили погоню со стрельбой: фото и видео

6 февраля, 07:19

Одного из мужчин уже задержали

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Дарницком районе столицы ночью 6 февраля не обошлось без происшествий – водитель и пассажир кроссовера Subaru Forester устроили погоню, а потом стреляли в дворах. Об этом сообщает "Информатор".

Когда за нарушителями помчались копы, они успели объехать левый берег от Бориспольской до Южного моста и в обратную сторону. Во время погони на улице Елизаветы Чавдар Subaru задел полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander и пытался врезаться в еще одну машину, выехав на встречную полосу. А вот на улице Гмыри водитель кроссовера не справился с управлением и вылетел на обочину.

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После неудачной погони мужчины попытались убежать от полицейских. Одного из них копы задержали сразу. А вот второй скрылся через дворы и устроил там стрельбу. Предварительно, он стрелял в воздух.

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По данным издания, копы задержали водителя кроссовера и он был пьян. Задержали ли его пассажира – неизвестно.

Ранее новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

Также мы сообщали, что в Ужгороде полицейские устроили погоню за водителем микроавтобуса Volkswagen. Нарушитель ПДД, пытаясь скрыться от правосудия, выехал на оживленную дорогу.

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Киев ДТП мужчины иномарки стрельба погоня полицейские дарницкий район

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