В Киеве двое парней избили и изнасиловали женщину

Подозреваемыми в изнасиловании оказались велокурьер и безработный

Фото: Pixabay

В Киеве двое парней избили и изнасиловали женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ea/978/5ca0ea978e729.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ea/978/5ca0ea978e729.jpg 2019-04-04T14:21:00+03:00 Происшествия Подозреваемыми в изнасиловании оказались велокурьер и безработный

В Киеве двое парней избили и изнасиловали женщину, их задержали и объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, 1 апреля около четырех часов утра житель столицы сообщил в полицию о том, что во дворе дома он услышал крики неизвестной ему женщины, возле которой находились двое парней. На место инцидента приехали патрульные и задержали молодых людей.

"Потерпевшая пояснила, что во время совместного употребления алкогольных напитков двое мужчин начали предлагать ей вступить в половую связь. Получив отказ, один из них нанес девушке два удара в лицо, от которых она потеряла сознание, а очнулась уже по приезду сотрудников полиции, однако без белья и с признаками изнасилования", – говорится в сообщении.

Подозреваемыми в изнасиловании оказались велокурьер и безработный. Им объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК Украины. Судом им избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 60 суток, без альтернативы в виде залога. За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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