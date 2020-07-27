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В Киеве двое парней угнали маршрутку и разъезжали по дворам (видео)

27 июля, 15:04

Наталья Руда Наталья Руда

После опасных маневров угонщики бросили "Богдан" на Тульчинской и сбежали, но их быстро разыскали

В Киеве двое парней угнали маршрутку "Богдан" и разъезжали на ней по дворам, в итоге бросив транспорт на улице Тульчинской. Угонщиков уже задержали.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Вчера вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям. Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской", – говорится в сообщении.

Очевидцы инцидента показали копам видео "приключений" автоворов – молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После этого бросили автобус во дворе и сбежали. Также очевидцы указали направление бегства водителей.

Видео: Киев Оперативный

Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых угонщиков на улице Кирилловской.

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Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, правоохранители в Ровно задержали 16-летнего парня, который дважды за неделю угонял маршрутку.

Также мы писали о вооруженном угоне маршрутки в Киеве.

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Киев маршрутка угон

Источник: Сегодня

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