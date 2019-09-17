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В Киеве двое парней в одинаковой одежде ограбили обменник и скрылись на белом Porshe

17 сентября, 14:23

Помимо одинаковой одежды преступники были в шляпах

/ Фото: Киев Оперативный

На Софиевской Борщаговке в Киеве утром во вторник, 17 сентября, произошло необычное ограбление пункта обмена валют. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook, грабители, которые были в одинаковой одежде, скрылись с места преступления на белом Porsche.

"Сегодня утром на Софиевской Борщаговке, на Мира, 35, было совершено ограбление пункта обмена валют. В ограблении принимали участие двое парней славянской внешности, в одинаковой одежде. Скрылись на белом Porsche", – говорится в сообщении под фото с места инцидента. 

/ Фото: Киев Оперативный

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/ Фото: Киев Оперативный

При этом в комментариях к посту пользователи уже назвали инцидент "люкс-разбоем", и злоумышленников – "стилягами".

Напомним, за последние несколько дней в столице и Киевской области правоохранители раскрыли ряд резонансных преступлений. В Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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Киев ограбление обменник

Источник: Сегодня

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