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В Киеве двое пенсионеров неделю не могли выйти из квартиры: жили без еды и лекарств

28 мая, 10:40

Пожилая пара утверждает, что в квартире их запер сын


В Киеве двое пенсионеров неделю не могли выйти из квартиры на Печерске. Они утверждают, что в жилище их запер родной сын, к тому же и забрал все деньги. Журналисты "Сегодня" разбирались, почему мужчина так поступил.

73-летняя Татьяна Андреевна не может без слез вспоминать события последних восьми месяцев. Говорит, что все это время она с мужем жила без денег.

"Она была в критическом состоянии. Она сама мне говорила, что в последний день ей казалось, что она умерла", – сказал глава ГО "Печерская страда" Анатолий Остапенко. 

Женщина собирала еду на свалках, а лекарства отдавала 91-летнему мужу. Неделю назад ей стало плохо, она так заболела, что даже не могла встать с кровати. Когда ее супруг попытался выйти на улицу, оказалось, что дверь закрыта, а ключей нет.

Пенсионеры жили в квартире без лекарств и еды, на помощь звали с балкона и кричали, что в неволю попали из-за сына. Полицию в итоге вызвали соседи, которые почувствовали запах газа из квартиры пенсионеров.

"Запах газа стоял ужасный. Мы начали стучать. Дедушка открыл. Я ему говорю: "Срочно Закрывайте конфорки", – рассказала соседка Анна Пустовойтова.

Обессиленных пожилых людей забрали в больницу. Там они рассказали, что документов у них нет, а банковские карточки, куда причисляют пенсию, давно отдали сыну.

Активисты предполагают, что сын не спасал родителей, потому что давно мечтает получить двухкомнатную квартиру в элитном районе столицы. Туда он уже прописал и жену, и несовершеннолетнего ребенка.

"Сын сдавал эту квартиру. По-моему, восемь лет эта квартира сдавалась", – уточнила Пустовойтова.

Сын пенсионеров заявляет, что карты и деньги у родителей не забирал. А сами старики, мол, наговаривают на него, потому что психически больные.

"Я считаю, что это неправда. Я никого нигде не закрывал. У них были деньги и были возможности питаться", – заявил сын пожилой пары Андрей Маслов.

В полиции отметили, что для того, чтобы начать следствие, требуется заявление от пострадавших. Но ни отец, ни мать писать его не хотят, потому оправдывают сына. Вместе с тем, Маслов пообещал, что за стариками начнет ухаживать и устроит их в интернат.

Напомним, что в Кропивницком 92-летний ветеран войны вместе со своей женой уже несколько месяцев живут в полуразрушенной из-за порыва коммуникаций в доме квартире. Возместят ли коммунальщики убытки – выясняли журналисты "Сегодня".


Ранее мы сообщали, что супружеская чета пенсионеров погибла в результате лобового столкновения с грузовиком. 

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Тег Киев, пенсионеры, пожилые люди

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