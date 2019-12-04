В Киеве двое подростков в переходе ограбили 14-летнего парня

У жителя Броваров отобрали мобильный телефон и сдали в ломбард

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве двое подростков в переходе ограбили 14-летнего жителя Броваров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления столичного главка Национальной полиции.

"В полицию обратился 14-летний броварчанин, который сообщил о том, что возле станции метро "Лесная" двое неизвестных его ограбили. Правоохранители проанализировали записи с камеры видеонаблюдения и вскоре задержали двух товарищей, 2003 и 2006 годов рождения", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подростки напали на броварчанина сзади – один держал его, а второй забрал мобильный телефон. Мобильное устройство несовершеннолетние отнесли в ломбард.

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