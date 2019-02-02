В Киеве псевдо-полицейские похитили двух девушек: объявлен план "Перехват"

Инцидент произошел в районе метро "Осокорки"

Фото: dpchas.com.ua

В Киеве псевдо-полицейские похитили двух девушек: объявлен план "Перехват" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1a3/42e/5c51a342ee4ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1a3/42e/5c51a342ee4ab.jpg 2019-02-02T10:08:00+02:00 Происшествия Инцидент произошел в районе метро "Осокорки"

Утром 2 февраля в Дарницком районе Киева, возле станции метро "Осокорки", двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, похитили двух молодых девушек.

Полиция объявила в столице план "Перехват", копы разыскивают двоих мужчин на Hyundai Accent. Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Информатор".

По данным журналистов, о похищении заявили очевидцы. Как стало известно, двое мужчин на Hyundai с номерным знаком АА2071ЕО представились сотрудниками полиции. Подозреваемые имели при себе огнестрельное оружие.

Похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе. Одного из "полицейских" описали как худощавого, среднего роста мужчину, в синей куртке. Второй – полный, в темной куртке.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева похитили директора фирмы. Полиция объявила в розыск серебристый Mercedes с болгарскими номерами.

Также мы сообщали о том, что силовики задержали двух братьев, которые похитили криптовалютчика. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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