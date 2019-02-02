Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве псевдо-полицейские похитили двух девушек: объявлен план "Перехват"

Вчера, 10:08

Инцидент произошел в районе метро "Осокорки"

Фото: dpchas.com.ua
В Киеве псевдо-полицейские похитили двух девушек: объявлен план "Перехват" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1a3/42e/5c51a342ee4ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1a3/42e/5c51a342ee4ab.jpg Происшествия Инцидент произошел в районе метро "Осокорки"

Утром 2 февраля в Дарницком районе Киева, возле станции метро "Осокорки", двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, похитили двух молодых девушек.

Полиция объявила в столице план "Перехват", копы разыскивают двоих мужчин на Hyundai Accent. Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Информатор".

По данным журналистов, о похищении заявили очевидцы. Как стало известно, двое мужчин на Hyundai с номерным знаком АА2071ЕО представились сотрудниками полиции. Подозреваемые имели при себе огнестрельное оружие.

Похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе. Одного из "полицейских" описали как худощавого, среднего роста мужчину, в синей куртке. Второй – полный, в темной куртке.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева похитили директора фирмы. Полиция объявила в розыск серебристый Mercedes с болгарскими номерами.

Также мы сообщали о том, что силовики задержали двух братьев, которые похитили криптовалютчика. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег похищение, осокорки, похитители, перехват, Дарница

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве псевдо-полицейские похитили двух девушек: объявлен план "Перехват"". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре вооруженный мужчина похитил ребенка

1 февраля, 23:26

К инциденту привел конфликт матери ребенка с малознакомым мужчиной

Избрана мера пресечения экс-СБУшнику, подозреваемому в похищении бизнесмена

17 января, 09:38

Бывший сотрудник спецслужбы вместе с сыном организовали похищение родственника

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

Вчера, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади