В Киеве псевдо-полицейские похитили двух девушек: объявлен план "Перехват"
Инцидент произошел в районе метро "Осокорки"
Утром 2 февраля в Дарницком районе Киева, возле станции метро "Осокорки", двое мужчин, которые представились сотрудниками полиции, похитили двух молодых девушек.
Полиция объявила в столице план "Перехват", копы разыскивают двоих мужчин на Hyundai Accent. Об этом со ссылкой на собственные источники передает "Информатор".
По данным журналистов, о похищении заявили очевидцы. Как стало известно, двое мужчин на Hyundai с номерным знаком АА2071ЕО представились сотрудниками полиции. Подозреваемые имели при себе огнестрельное оружие.
Похитители силой затащили девушек в машину и увезли в сторону Харьковского шоссе. Одного из "полицейских" описали как худощавого, среднего роста мужчину, в синей куртке. Второй – полный, в темной куртке.
Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева похитили директора фирмы. Полиция объявила в розыск серебристый Mercedes с болгарскими номерами.
Также мы сообщали о том, что силовики задержали двух братьев, которые похитили криптовалютчика. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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