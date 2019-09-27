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В Киеве двое пьяных мужчин избили прохожих и ограбили киоск

27 сентября, 01:50

Одного из подозреваемых сотрудникам полиции удалось задержать в Житомире

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В Киеве, на Подоле, двое пьяных мужчин избивали прохожих на улице, а затем ограбили киоск с техникой.

Один из избитых прохожих упал в кому. Сейчас он в больнице.

После драк злоумышленники решили ограбить киоск с техникой. Угрожая продавцу ножом, схватили два мобильных телефона и несколько электронных часов.

Нападавшие убежали. Однако их зафиксировали установленные на улицах Киева видеокамеры.

Одного из подозреваемых – 24-летнего одессита полиции удалось задержать в Житомире. Правоохранители уже установили и имя его сообщника.

"Нами был обнаружен молодой человек, который имел телесные повреждения. По словам скорой медицинской помощи, это закрытая черепно-мозговая травма, кома третьей степени. Его госпитализировали в больницу скорой помощи", – рассказал начальник Подольского управления Нацполиции в Киеве Владислав Ищенко.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался убить во дворе частного дома бывшую жену, выстрелив в нее из гарпуна.

Также в столице произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве

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Киев чп полиция киоск избили

Источник: Сегодня

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