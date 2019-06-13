В Киеве двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки: стали известны подробности трагедии

С начала лета количество смертей и травм малышей в результате падения из окон значительно увеличилось

В Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Эксперты говорят, что в прошлом году на подоконниках не удержались меньшей мере две сотни детей. Как защитить малышей, узнавали журналисты "Сегодня".

Трагедия с малышом произошла на девятом этаже. К окну ребенка привел его родной отец. Соседи отмечают, что семья живет на первом этаже, но почему мальчик с папой поднялись наверх и что там происходило, не имеют понятия. Люди также предполагают, что мужчина хотел покатать сына на лифте и показать вид из окна. Что случилось на самом деле, сейчас устанавливают правоохранители.

"Опечалены таким случаем и о своих детях думаем, конечно", – рассказала соседка Зарина.

Эксперты говорят, что с начала лета количество смертей и травм малышей в результате падения из окон значительно увеличилось.

"У меня были такие ситуации, когда наши мальчики сидели на подоконниках без рук и такое все прочее", – рассказала эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская.

У нее двое детей и она отмечает, что окна обезопасила еще до рождения первенца – установила специальные ручки с замками. Такая ручка стоит около 300 гривен, за 200 гривен можно купить другой замок.

Также защитить малышей предлагают с помощью нескольких видов блокираторов, сигнализации или специальной решетки. Такие устройства спасут не только жизни детей, но и собственность взрослых.

А вот полагаться на обычную противомоскитную сетку для окна крайне опасно. Также специалисты советуют не поднимать детей к окнам, чтобы не заинтересовывать видом из него. Именно это провоцирует малышей снова лезть на подоконник и самостоятельно искать опасные приключения.

Ранее в Харькове мужчина выпал из окна многоэтажки и погиб. Трагедия произошла 24 февраля в девятиэтажном доме на улице Амосова. Как сообщили правоохранители, по предварительным данным, 38-летний харьковчанин погиб из-за собственной неосторожности. Мужчина выпал из окна своей квартиры на седьмом этаже дома во время мытья окон.

Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел 6 этажей. Спасать ребенка бросился прохожий. "Сегодня" нашли и пообщались с мамой малыша. Как он чувствует себя и что делали родители, когда ребенок выпал из окна – рассказала корреспондент Ирина Антонюк.

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