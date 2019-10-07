В Киеве джип сбил мужчину на пешеходном переходе

фото: Вартові.Еспресо

В Шевченковском районе Киева внедорожник насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Со слов свидетелей, водитель Volkswagen Touareg ехал на скорости по улице Маршала Гречко со стороны улицы Щербакова и сбил мужчину, который перебегал дорогу на пешеходном переходе.

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В результате сильного удара тело отлетело на расстояние 40-50 метров от места столкновения. Сама же машина остановилась только через 100 метров от тела.

Медики, которые прибыли на место ДТП, констатировали факт смерти. Погибшему мужчине было около 30 лет. На месте трагедии работают следователи, которые выясняют все подробности ДТП.

Как сообщалось, в Борисполе на улице Шевченко патрульные полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Мальчик пытался проехать переход на самокате, однако на него наехала машина патрульных, после он упал на асфальт. При этом на проезжей части отсутствует соответствующая разметка.

Напомним, что не так давно в столице представитель общественной организации сбил ребенка. Также недавно в Киеве водитель сбил на тротуаре мужчину и маленькую девочку.

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