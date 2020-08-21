В Киеве эвакуируют Шевченковский райсуд: подробности ЧП

В суде ищут взрывчатку после сообщения о минировании

В Киеве эвакуируют сотрудников и посетителей Шевченковского районного суда в связи с сообщением о минировании.

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Об этом сообщается на странице райсуда в Facebook.

"В связи с поступлением сообщения о заминировании здания Шевченковского районного суда города Киева, суд вынужден временно прекратить свою работу для проведения действий, направленных на поиск и обезвреживание взрывоопасных веществ и предметов", – говорится в сообщении.

На месте работают специалисты.

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Напомним, что на этой неделе столицу снова накрыла волна "минирований". Взрывчатку искали в нескольких торгово-развлекательных центрах. Кроме того, полиция проверяла подозрительную сумку возле жилого дома на Теремках. Также на прошлой неделе в центре Киева на бульварной части Крещатика обнаружили подозрительную сумку.

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Новости "Сегодня" писали, что 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

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