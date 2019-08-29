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В Киеве фура наехала на ребенка с велосипедом

29 августа, 18:16

Наталья Мамчур

Мальчик госпитализирован с травмами

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

В Киеве днем, 29 августа, на улице Стеценко в Шевченковском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, мальчик 11 лет в районе пешеходного перехода переходил дорогу и вел в руках велосипед. Водитель грузовика по каким-то причинам не заметил его и совершил наезд.

Ребенок, по словам очевидцев, остался жив. Его с травмами госпитализировали с места аварии.

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Ранее на Волыни вблизи села Озерцо Киверцовского района легковой автомобиль "ЗАЗ" сбил на дороге велосипедиста, в результате чего мужчина погиб на месте.

"За рулем транспортного средства находился 37-летний житель города Ровно. Водитель допустил наезд на велосипедиста, 80-летнего жителя Киверцовского района, который двигался в попутном направлении", – говорится в сообщении полиции.

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REUTERS/Gleb Garanich

Тем временем, в Киеве возле станции метро водитель Mercedes насмерть сбил девушку на переходе и сбежал.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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Киев ДТП водитель ребенок наезд

Источник: Сегодня

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