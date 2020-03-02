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В Киеве фура с алкоголем снесла отбойник и врезалась в столб: водитель был пьян (фото и видео)

2 марта, 07:41

Тина Наринецкая

Грузовик практически «зажевал» под себя отбойник

В Киеве на Бориспольском шоссе произошло "пьяное" ДТП – фура слетела с дороги, снесла отбойник и врезалась в столб. В крови водителя обнаружили более в 2 промилле алкоголя, сообщает "Информатор".

Все случилось около двух ночи 2 марта. Как выяснилось, фура была загружена коньяком, шампанским и другим алкоголем. Съехав с трассы, грузовик практически "зажевал" под себя отбойник и влетел в столб. Алкоголь обнаружили не только в фуре, но и в крови ее водителя – 2,03 промилле. Эта цифра в десять раз превышает норму.

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Мужчина признался, что перед тем как сесть за руль пил водку. В результате ДТП дальнобойщик не получил тяжелых травм.

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Напомним, недавно в Киеве на Подольском спуске Dacia Sandero врезался в столб и загорелся. В результате инцидента пострадал водитель. Сам автомобиль сгорел полностью.

Кроме того, ранее в столице, недалеко от станции метро "Почтовая площадь", пьяная водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. После содеянного девушка отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила скандал.

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Киев ДТП фото видео фура отбойник столб пьяный водитель

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