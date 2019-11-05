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В Киеве фура слетела с дороги: чудом обошлось без пострадавших

5 ноября, 11:11

DAF с полуприцепом Van Hool врезался в электроопору на Академика Заболотного

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

После смертельного ДТП в Броварах, где столкнулись Peugeot и Lanos, в Киеве на улице Академика Заболотного фура врезалась в электроопору. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"По предварительной информации, водитель тяжеловоза DAF с полуприцепом Van Hool не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость управления. Как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

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В полиции отметили, что в этом ДТП чудом обошлось без пострадавших.

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На водителя-нарушителя патрульные составили административный протокол по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Ранее сообщалось, что на улице Академика Заболотного водитель легковушки ГАЗ-3110 "Волга" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с SsangYong. В результате происшествия пассажирка "Волги" получила телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также пострадали три пассажира "китайца" и оба водителя.

Также под Киевом, в районе Тетерева, на Варшавской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии автомобиль просто нанизало на отбойник.

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Киев ДТП Теремки

Источник: Сегодня

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