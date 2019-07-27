В Киеве фура вылетела с трамвайных путей и врезалась в забор: появились фото и видео

Из-за ДТП движение трамваев было заблокировано

Фото: kiev.informator.ua.





















В Киеве на улице Старовокзальной грузовик вылетел с трамвайных путей на обочину и врезался в забор. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло вчера, 26 июля, около 22:30 у остановки. По словам очевидцев, фура ехала по Старовокзальной в сторону ж/д вокзала и водителю показалось, что встречный пассажирский автобус движется прямо на него. Чтобы избежать столкновения, мужчина постарался сместиться в правую сторону, но автомобиль занесло, и он врезался в забор на обочине.

В результате аварии никто не пострадал, но движение трамваев было заблокировано на 40 минут. На месте работали патрульные. Детали ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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