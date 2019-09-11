В Киеве "ГАЗель" на полном ходу снесла электроопору: фото и видео

В Киеве помимо масштабного ДТП с BMW X5 на бульваре Леси Украинки, произошла авария с "ГАЗелью". Как сообщает "Информатор", инцидент произошел вечером 10 сентября на улице Николая Трублаини, 3.

Так, машина ехала со стороны Окружной дороги, в какой-то момент у "ГАЗели" отказали тормоза и она на полном ходу въехала в бетонную электроопору. В итоге столб с проводами под напряжением упал на тротуар.

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Водителя машины госпитализировали с ушибами конечностей и закрытой черепно-мозговой травмой.

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В результате ДТП несколько домой остались без света.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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