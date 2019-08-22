В Киеве "ГАЗель" провалилась в яму на асфальте

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве утром в четверг, 22 августа, "ГАЗель" провалилась в яму на асфальте на проспекте Правды, 66. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Не хорошее утро вышло для водителя грузовика ГАЗ на проспекте Правды, 66. Кстати, именно это место месяц назад "ковыряли" коммунальщики. Совпадение?" – говорится в сообщении паблика.

/ Фото: Киев Оперативный Реклама

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В комментариях киевляне шутят, что водителю "ГАЗели" выпишут штраф за повреждение покрытия.

Ранее сообщалось, что на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. Инцидент произошел 1 апреля. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

Также новости "Сегодня" писали, что в Соломенском районе столицы маршрутный автобус №69 провалился в яму на улице Василия Липковского и застрял в ней. Также автобусы постоянно застревают в ямах на дороге по улице Елизаветы Чавдар. В КГГА объяснили проблему тем, что в плохом состоянии дороги виноваты застройщики, которые не выполнили свои обязательства и проезжую часть не достроили.

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