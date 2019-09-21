В Киеве "ГАЗель" въехала в троллейбус с пассажирами: видео

В результате аварии водитель грузовика получил несколько царапин на лице от разбившегося лобового стекла

/ Фото: Информатор

После того, как в столице Mercedes влетел в Mazda и отбросил легковушку в фасад здания, в Киеве произошло новое ДТП. Как сообщает "Информатор", утром в субботу, 21 сентября, на улице Елены Телиги столкнулись "ГАЗель" и троллейбус, в котором находились несколько пассажиров.

Водитель "ГАЗели" рассказал, что ехал по улице в средней полосе движения и у него на ходу лопнуло колесо, когда он проезжал возле троллейбуса №30, проезжавшего в полосе общественного транспорта. В итоге грузовик въехал в троллейбус.

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К счастью, в результате аварии пассажиры не пострадали, а водитель "ГАЗели" получил несколько царапин на лице от разбившегося лобового стекла.

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Напомним, на Одесской трассе близ села Мытница поздно вечером 19 сентября произошло столкновение Audi Q7 с автобусом Yutong. Водитель легковушки погиб на месте аварии.

Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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