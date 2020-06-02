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В Киеве главный врач клиники торговал рецептами на наркотики

2 июня, 15:22

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Незаконный бизнес наладил руководитель частного медучреждения

Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главного врача одной из частных медклиник, который продавал рецепты на наркотические средства – метадон и бупренорфин. При этом у "пациентов", которым выдавались такие рецепты, не было медицинских показаний и оснований для приема таких лекарств.

Сумма вознаграждения за выдачу одного рецепта составляла от 350 до 450 грн.

Обвинительный акт по подозрению главного врача в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. Ч. 1, 2 ст. 319 УК Украины (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств) направлен в Деснянский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Ранее в столице ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину запрещенных препаратов, которые выдавали за спортивное питание.

Тем временем в Киевской области правоохранители разоблачили подпольное производство амфетамина в Таращанском районе, которое организовал местный житель в гаражном помещении.

Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Киев рецепты прокуратура правоохранители наркотические средства

Источник: Сегодня

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