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В Киеве главу отделения районного управления полиции поймали на организации поборов

24 июля, 11:42

Полицейского задержали при получении пяти тысяч гривен

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.

В Киеве руководителя отделения следственного отдела Деснянского управления полиции уличили в организации поборов с игорных заведений. Его задержали 23 июля вместе с посредником. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В апреле текущего года начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Деснянского УП выдвинул администратору одного из игорных заведений требование о передаче ему ежемесячной платы в сумме пяти тысячи гривен за беспрепятственное функционирование игрового зала. При этом отметив, что пять тысяч гривен администратор должен платить ему лично, а еще 15 тысяч гривен – посреднику, который в свою очередь якобы будет передавать их руководству райуправления полиции. В противном случае игровой зал будет закрыт", – говорится в сообщении.

Начальник отделения Деснянского управления полиции был задержан во время получения пяти тысяч неправомерной выгоды, а посредника задержали при получении 15 тысяч гривен.

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева

Также ранее были задокументированы еще два эпизода поучения ними финансовых траншей по пять и 15 тыс. гривен соответственно. Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 УК Украины.

Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

Также в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции.

Кроме этого, недавно на Закарпатьеразоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.


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Тег Киев, взятка, задержание

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