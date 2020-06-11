В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)

В Киеве на бульваре Академика Вернадского (неподалеку от метро "Академгородок") произошел необычный инцидент. Там заметили обнаженную молодую женщину, которая переползала дорогу по пешеходной "зебре". При этом прохожие по-разному реагировали на необычного пешехода: несколько человек снимали происходящее на телефоны, остальные же просто проходили мимо или наблюдали издалека.

Видео с голой девушкой опубликовал паблик "Киев Оперативный".

Напомним, в 2019 году на улице Бориспольская в Дарницком районе Киева заметили полуголую женщину, гуляющую по улицам. Женщина шла без бюстгальтера по улице в одном нижнем белье. Она пританцовывала и крутилась на одном месте. Вскоре после этого женщиной заинтересовалась полиция.

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До этого в столице сняли на видео очередного голого мужчину. Также мы писали, что в Киеве на Позняках гулял голый мужчина. Патрульные догнали прохожего и передали медикам.

Ранее на улице Космической возле салона Mitsubishi в Днепре заметили совершенно голую женщину. А еще в центре Кропивницкого голая женщина разгуливала в десятиградусный мороз. Местная жительница была в состоянии алкогольного опьянения и не реагировала на замечания.

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