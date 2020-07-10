В Киеве голый мужчина пытался сбежать из больницы

Пациент был возмущен тем, что ему хотели оказать первую помощь

В Киеве голый мужчина пытался сбежать из инфекционного отделения городской клинической больницы №9.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook "Муниципальная охрана".

"К дежурному наряду охраны обратились врачи с просьбой вернуть пациента-беглеца в инфекционное отделение. Мужчина вел себя неадекватно и отказывался одеться. Был возмущен тем, что ему пытались оказать первую помощь. Привлекли специалистов", – говорится в сообщении.

Другие подробности пока что не приводятся.

Фото: Муниципальная охрана

Отметим, что больница №9 в столице определена как одна из опорных для пациентов с коронавирусом.

Ранее мы писали, что из Александровской больницы в Киеве сбежала 39-летняя женщина, инфицированная коронавирусом. Женщина в конце марта вернулась в Украину из Бельгии, где была на заработках. Беглянку задержали на автотрассе близ села Раковчик на Прикарпатье и принудительно госпитализировали в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу.

Также по улицам Днепра разгуливал голый мужчина – горожане встречали нудиста в одном из спальных районов города.

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