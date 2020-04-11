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В Киеве голый мужчина стоял под окнами, призывая "творца" (фото)

11 апреля, 18:25

Мила Князьская-Ханова

Обнаженного киевлянина увезли полицейские

В Киеве на проспекте Лобановского произошло курьезное происшествие. Там, под балконами дома мужчина по имени Александр, полчаса стоял полностью голым. При этом, незнакомец кричал: "творец, возьми меня, я готов. Конституция – не закон, нас хотят загнать в электронное рабство. Не стесняйтесь, выходите", сообщает паблик "Киев Оперативный".

Когда приехала полиция и попыталась его задержать, мужчина восклицал: "Я свободный человек! Таня, не открывай двери, будут ломать двери, не бойся, Таня!".

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Напомним, 2 апреля, водителей шокировал абсолютно голый мужчина, который разгуливал в чем мать родила по Европейской площади среди проезжающих мимо автомобилей.

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Ранее на столичном Крещатике заметили обнаженного парня атлетического телосложения с большим желтым рюкзаком. С такими же обычно ездят курьеры одной из служб доставки. Из одежды на нем были лишь стринги с забавным принтом и кроссовки. Полиция, по словам очевидцев, голым "курьером" не заинтересовалась – в отличие от ситуации, когда женщина гуляла по улице голышом.

Тем временем по улицам Днепра разгуливал голый мужчина – горожане встречали нудиста в одном из спальных районов города. Свидетели говорят, что мужчина не стеснялся и даже кое с кем успел пообщаться.

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Киев происшествие полиция голый

Источник: Сегодня

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