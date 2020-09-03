В Киеве горе-мать носила младенца в хозяйственной сумке: видео

Женщина приехала из Одессы и у нее уже есть шестеро детей

В Печерском районе Киева патрульные остановили женщину, которая носила в пакете младенца, завернутого в зимнюю куртку.

Как сообщает в своем Facebook "Киев оперативный", стражи порядка заинтересовались женщиной, которая вышла из парикмахерской на улице Генерала Алмазова, с несколькими пакетами в руках.

Сама женщина заявила, что не видит "ничего страшного" в таком способе обращения с малышом. Как выяснилось, она приехала из Одессы, и у нее – шестеро детей.

Видео: "Киев оперативный"

Стоит отметить, что накануне в Одессе полицейские спасли трехлетнего мальчика, которого мать оставила одного в пустой квартире без пищи и ушла на трое суток. По словам соседей, отец ребенка уехал на заработки, горе-мать злоупотребляет наркотиками и алкоголем, а малыш нередко остается один.

Напомним, совсем недавно в столице женщина бросила под магазином двух маленьких внучек. Малышки в возрасте одного и двух лет "достались" бабушке от матери, которая на два месяца исчезла.

Также мы рассказывали, как на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.

Видео: Нацполиция

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