В Киеве горел детский сад: погиб мужчина

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В Киеве утром в понедельник, 2 декабря, произошел пожар в детском саду на проспекте Гагарина, 9-А. На месте пожара спасатели нашли тело мужчины, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 6:57.

"Прибыв, пожарные установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных подразделений у дома находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар. В 7:20 пожар площадью 5 кв. м был локализован, а в 07:35 – ликвидирован", - говорится в сообщении.

На месте пожара работало пять единиц пожарно-спасательной техники и около 23 человек личного состава.

Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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