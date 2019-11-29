В Киеве горел Институт отоларингологии: фото

Жертв и пострадавших в результате пожара нет

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве днем в пятницу, 29 ноября, произошел пожар на территории Института отоларингологии на улице Зоологической, 3-б. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10:49.

"Было установлено, что возгорание произошло на территории Института отоларингологии в отдельно стоящем двухэтажном здании на первом этаже. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

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В 11:30 пожар на площади 30 кв. м пожарные локализовали, а в 11:48 – ликвидировали.

На месте происшествия работало четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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