В Киеве горел колледж: студентов эвакуировали
По данным ГСЧС, в одной из аудиторий произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением
В Киеве произошел пожар в одном из колледжей на ул. Бориспольской в Дарницком районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.
Инцидент произошел утром в среду, 27 марта. Пожарные установили, что на четвертом этаже одной из аудиторий корпуса учебного заведения произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.
За несколько минут пожар ликвидировали, также была проведена эвакуация учащихся и преподавателей.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в Харькове в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.
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