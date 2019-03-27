В Киеве горел колледж: студентов эвакуировали

По данным ГСЧС, в одной из аудиторий произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением

Фото: Pixabay

В Киеве горел колледж: студентов эвакуировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f94/db0/5c8f94db0fc42.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f94/db0/5c8f94db0fc42.jpg 2019-03-27T11:55:00+02:00 Происшествия По данным ГСЧС, в одной из аудиторий произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением

В Киеве произошел пожар в одном из колледжей на ул. Бориспольской в Дарницком районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Инцидент произошел утром в среду, 27 марта. Пожарные установили, что на четвертом этаже одной из аудиторий корпуса учебного заведения произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара.

За несколько минут пожар ликвидировали, также была проведена эвакуация учащихся и преподавателей.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Харькове в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

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