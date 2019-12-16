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В Киеве горел ресторан: видео с места ЧП

16 декабря, 08:46

На Чоколовке горел ресторан в подвале жилого дома

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В Киеве вечером 15 декабря произошел пожар в ресторане на Чоколовском бульваре, 27 в Соломенском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:51.

"По прибытию пожарные установили, что в пятиэтажном жилом доме в подвальном помещении на кухне ресторана, а именно в коробе вытяжной системы от мангала произошло возгорание на площади 10 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара", – говорится в сообщении.

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В 20:11 возгорание было локализовано, а в 20:27 – ликвидировано.

В результате ЧП повреждено 20 м вентиляционного канала (металл с утеплителем из минеральной ваты), электродвигатель вентиляции, закопчены стены и потолок кухни.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

Жертв и пострадавших нет.

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Киев рестораны пожары

Источник: Сегодня

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