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В Киеве горел супермаркет на Дорогожичах: фото

4 октября, 16:28

По данным ГУ ГСЧС, горела кровля магазина на Дорогожицкой, 2

В Киеве в пятницу, 4 октября, произошел пожар в одном из супермаркетов на улице Дорогожицкой, 2. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, сообщение о ЧП поступило к пожарным в 15:02.

"По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горит кровля одноэтажного магазина. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара. Огонь пожарным удалось в 15:25 локализовать на площади 100 кв. м, а в 15:32 – ликвидировать", – говорится в сообщении.

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К ликвидации пожара были привлечены шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава Киевского гарнизона.

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В ГСЧС уточнили, что жертв и пострадавших нет, а причина возникновения пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ходе тушения пожара в квартире жилого дома на улице Родимцева, 3а, в Голосеевском районе, спасли мужчину и женщину. Так, из горящей квартиры спасли женщину 1958 года рождения и мужчину 1989 года рождения, которые с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" переданы бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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Киев дорогожичи пожары

Источник: Сегодня

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