В Киеве горел жилой дом: погиб мужчина

Возгорание произошло в ночь на 9 декабря на улице Богдана Гаврилишина

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Мужчина погиб в результате пожара в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Богдана Гаврилишина, 16 (бывшая Ванды Василевской). Инцидент произошел в ночь на понедельник, 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациями в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 3:54.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат. В ходе ликвидации пожара в комнате, где произошло возгорание, было обнаружено тело мужчины 1952 года рождения", – говорится в сообщении.

В 4:21 пожар был локализован, а в 4:29 – ликвидирован. В квартире повреждена мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в начале декабря в столице произошел масштабный пожар в ангаре на проспекте Победы.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

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