В Киеве горела больница: что известно

Жертв и пострадавших нет

В понедельник, 30 марта, в Киеве возник пожар в одной из Киевских клинических больниц на бульваре Шевченко, 17 в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Как оказалось, возгорание произошло в электрощитовой на 1-этаже 4-этажной больницы. Сразу же спасатели приступили к эвакуации людей и тушению пожара", – говорится в сообщении.

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В 21:05 пожар удалось локализовать на площади 10 кв. м и предотвратить распространение пламени на большую площадь, а в 21:17 – ликвидировать.

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Во время тушения пожара вывели на безопасное расстояние 13 пациентов, которые были переведены в соседний корпус.

Отмечается, что почти сразу после ликвидации возгорания, электроснабжение в больнице было восстановлено. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве возле Совских прудов кто-то поджег усохшую траву. В ГУ ГСЧС в Киеве говорят, что площадь возгорания составила 800 метров.

Кроме того, в Киеве утром в понедельник, 30 марта, на улице Чернобыльской загорелись торговые ряды на рынке "Иллис" в Святошинском районе.

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